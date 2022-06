Advocaat Holleeder openhartig: ‘Geknetter tussen ons’

Video

Willem Holleeder kreeg afgelopen vrijdag ook in hoger beroep een levenslange gevangenisstraf opgelegd. Daarmee is de kans dat hij ooit nog levend de gevangenis verlaat nihil. Advocaat Sander Janssen heeft Holleeder zes jaar bijgestaan in de zaak en daar is nu een einde aan gekomen. In een gesprek met Telegraaf Video onthult hij waarom het wel eens knetterde tussen hem en zijn cliënt.