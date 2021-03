'Kabelbaan over de snelweg? Het is toch geen attractiepark!'

Bezoekers van de Floriade in Almere moeten volgend jaar kunnen genieten van een bijzonder uitzicht over het terrein. Daarom wordt er een kabelbaan gebouwd zodat de bomen, planten en bloemenvelden vanuit de lucht aanschouwd kunnen worden. Alleen loopt de attractie ook over de snelweg A6 en Veilig Verkeer Nederland maakt zich zorgen over de reactie van automobilisten.