Overzicht

In onze serie Fillers of Filters onderzoeken wij hoe belangrijk schoonheid is. En hoe groot de invloed van social media is op ons zelfbeeld. In Fillers of Filters volgen we twee vrouwen en een man die ieder zijn/haar eigen kijk op plastische chirurgie heeft en (te) ver gaat om aan het 'perfecte' plaatje te kunnen voldoen. Bekijk snel de laatste aflevering hierboven!