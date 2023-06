‘Ajax gaat weer klappers maken op transfermarkt’

18:44 Video

De Eredivisie is al twee weken ten einde, maar er is genoeg te bespreken. Zo is er veel gaande op transfergebied en speelt Jong Oranje op het jeugd-EK in Roemenië en Georgië. Pim Sedee bespreekt de laatste ontwikkelingen met chef Telesport Marcel van der Kraan.