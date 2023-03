‘Grote vraag of kroongetuige Nabil B. niet zélf het probleem is’

Video

In het mega-liquidatieproces Marengo zit kroongetuige Nabil B. zonder advocaten. Peter Schouten en Onno de Jong leggen hun werk als advocaat van de kroongetuige neer. Verder werd in het proces dinsdag de kroongetuige gehoord door de verdediging van Saïd Razzouki. Rechtbankverslaggever Saskia Belleman was aanwezig bij de zitting en schetst deze unieke situatie.