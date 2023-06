Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie van De Telegraaf

Zien: inbreker in beeld die TV en kassalade steelt uit sportkantine

26 jun. Video

Een inbreker die de weg lijkt te kennen in een sportkantine aan de Drielsedijk in Arnhem, gaat met de kassalade en een grote TV aan de haal. Alles gaat razendsnel en doelgericht. Op bewakingsbeelden is te zien dat hij met een stoeptegel een ruit stuk slaat. Na wat wrikken is het gat groot genoeg om naar binnen te gaan. Hij rent direct naar de bar waar hij de kassalade met wat kleingeld in een tas stopt. Dan terug de kantine in, waar hij een grote TV van de wand haalt. Met zijn buit verdwijnt hij vervolgens door het gat weer naar buiten. Wie is deze donker geklede inbreker die hier een jas van The North Face en een Nike-broek draagt? Weet je meer over deze jongeman, vermoed je wie hij is of waar hij verblijft? Weet je waar het grote TV-scherm is gebleven? Laat het weten. Geef je informatie door aan de politie. Dat kan via het digitale tipformulier; www.politie.nl/telegraaf.Of bel gratis de tiplijn; 0800-6070. Anoniem informatie doorgeven kan via Meld Misdaad Anoniem; 0800-7000.Vermeld aub bij het doorgeven van je tip de code T3015.