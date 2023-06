‘Dat lijkt Trump nu te gaan nekken’

Oud-president Donald Trump zei dinsdagavond over alle 37 aanklachten die hij te horen kreeg onschuldig te zijn. Hij noemde het proces ‘het meest gruwelijke machtsmisbruik’ uit de geschiedenis van de Verenigde Staten. En als klap op de vuurpijl verklaarde hij later voor zijn aanhangers dat hij de huidige president Joe Biden wil gaan vervolgen als hij tot president wordt verkozen in 2024. Het was allemaal weer een boeiend schouwspel, zag buitenlandredacteur Tomasz Blom.