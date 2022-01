'Spanning achter de schermen tussen VS en VK over zaak Andrew'

De hoorzitting in New York waarmee advocaten van de Britse prins Andrew een eventuele procedure wegens seksueel misbruik tegen hun cliënt wilden stoppen, is dinsdag afgerond. Volgens de rechtbank komt er 'heel snel' een oordeel. Wim Dehandschutter, royaltywatcher van Het Nieuwsblad, over de kansen voor de zoon van Queen Elisabeth.