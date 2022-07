Irritatie over B&B Vol liefde-Dirk: Wat zeg jij allemaal?!

Video

Dit is jouw wekelijkse reality snack! Dé guilty pleasure na het kijken van jouw favoriete realityserie, waarin Eva van Riet en Karlijn Bernoster samen met de kijker nagenieten. Op dit moment smullen we van B&B Vol liefde. In deze aflevering had Eva geen goed woord over voor Dirk, de date van B&B-eigenaresse Natasja.