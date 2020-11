Gordon deelt dieptepunt: 'Toen heb ik 112 gebeld'

Nieuws

In de studio bij Pim Sedee spreekt Gordon openhartig over het bizarre jaar 2020. Hij moest knokken tegen zijn verslaving, en werd slachtoffer van een brute overval. Gordon vertelt over zijn doodsangst, terwijl hij poedelnaakt in zijn appartement stond na de inbraak. In de afkickkliniek schreef de zanger een aangrijpend lied: De Heling.