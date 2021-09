Britt Dekker tijdens wilde achtervolging: 'Ik moet plassen!'

Video

In Het Jachtseizoen zetten Giel de Winter, Thomas van der Vlugt en Stefan Jurrie¨ns (StukTV) de achtervolging in op Simon Keizer en Britt Dekker. Zij moeten vier uur lang proberen om uit hun handen te blijven. Hoe dit afloopt is zaterdagavond om 20:30 uur te zien op SBS6.