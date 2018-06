Schokkende beelden liquidatie vader en zoon

23 mei 2018 in BINNENLAND

De politie heeft een beloning van 30.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip over een dubbele liquidatie vorig jaar april in Zoetermeer. Bekijk hier de gruwelijke beelden. Tips? Bel 0800-6070 of anoniem 0800-7000.

