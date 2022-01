Van Ranst: 'Omicron-golf gaat snelste golf zijn'

Video

Het aantal coronabesmettingen schoot woensdag naar een recordhoogte. Volgens het RIVM werden er in totaal 24.590 nieuwe besmettingen gemeld. Een groot deel van deze besmettingen zou die van de omicronvariant zijn. Volgens de Vlaamse viroloog Marc Van Ranst is de Omicron-golf de snelste golf die we gaan krijgen.