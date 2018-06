Straatroof in Amsterdam gefilmd

23 mei 2018 in BINNENLAND

De politie heeft woensdag beelden vrijgegeven van een beroving in Amsterdam. Wie meer weet belt met 0800-6070. Ook slachtoffer van criminaliteit? Stuur de bewakingsbeelden naar video@telegraaf.nl of via WhatsApp: 06-13650952.

