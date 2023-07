Zien: Europese raket voor het laatst gelanceerd

06 jul. Video

Vanaf de lanceerbasis van Frans-Guyana is in de nacht van woensdag op donderdag voor het laatst een Europese Ariane 5-raket gelanceerd. Het is voorlopig de laatste Europese raket die de ruimte in is gegaan, want de opvolger is nog niet af.