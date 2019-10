Doodsbedreiger Wilders: ‘Ik ben nu held in Pakistan’

Binnenland

Er is zes jaar cel geëist tegen Junaid I. De Pakistaan wordt ervan verdacht dat hij een terroristische aanslag wilde plegen op Geert Wilders. De verdachte was een spraakwaterval in de rechtszaal, vertelt rechtbankverslaggever Saskia Belleman.