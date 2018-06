Vingervlugge dief vergeet beveiligingscamera

24 mei 2018 in BINNENLAND

Een vingervlugge dief berooft een oudere vrouw in een supermarkt in Venlo. Wie herkent hem? Bel 0800-6070 of anoniem 0800-7000. Zelf slachtoffer van criminaliteit? Stuur de bewakingsbeelden naar video@telegraaf.nl of via WhatsApp: 06-13650952.

