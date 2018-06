Hier gaat Dion Graus volledig uit z’n plaat

24 mei 2018 in BINNENLAND

Op deze beelden is te zien dat PVV-Kamerlid Dion Graus flink van zich afbijt tijdens een hoorzitting over bijtende honden. Als een advocaat zegt dat hij het ’bijzonder’ vindt om hem te horen praten over ’rassendiscriminatie’, gaat Graus los.

Kopieer naar clipboard

Minder weergeven