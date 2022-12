Ester was verslaafd aan GHB: 'Hij dacht dat ik m'n lichaam zou verkopen'

Video

Ester van Vugt (32) was jarenlang verslaafd aan GHB en leefde op straat. Nadat ze twee keer is opgenomen in een afkickkliniek is ze er weer bovenop gekomen. Inmiddels is Ester een hit op TikTok! Met bijna 150.000 volgers zet ze zich al ruim een jaar in om andere jongeren te helpen en te behoeden voor een verslaving. Bekijk hier het interview met Karlijn Bernoster in Spraakmakend.