Tadic kritisch op regels KNVB: ‘Wat voor signaal geef je dan?’

20:52 Video

De inhaalwedstrijd Groningen-Ajax is vanmiddag in het voordeel van de Amsterdammers geëindigd in 2-3. Na de wedstrijd gaat het voornamelijk om een kritische aanvoerder van Ajax die de strenge regels van de KNVB hekelt. Ajax-wachter Mike Verweij blikt terug op de wedstrijd van vanmiddag.