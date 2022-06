Vliegvakantie in gevaar? Hier moet je op letten!

Video

Vele duizenden Nederlanders die tijdens de zomervakantie in het vliegtuig willen stappen, zitten in onzekerheid. Vanwege de chaotische taferelen op Schiphol schrapt de luchthaven 13.500 stoelen per dag. Veel mensen weten dus niet of hun vliegtuig überhaupt zal opstijgen en of de vakantie door kan gaan. Maar waar heb je recht op bij annulering? Joyce Donat van De Consumentenbond legt uit.