Geniaal: de eerste doe-het-zelf robot

25 mei 2018 in FINANCIEEL

Op een techbeurs in Parijs is een levensgrote robot te zien, waarvan je de bouwtekeningen gratis kunt downloaden inclusief open source software. Uitvinder Gael Langevin is trots op zijn unieke concept.

