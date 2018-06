Zakkenrollers Zaanse Schans op heterdaad betrapt

26 mei 2018 in BINNENLAND

Zakkenroller-jager Jaime van Gastel is in zijn nieuwste video op de Zaanse Schans. Hij ziet twee zakkenrollers een oudere man bestelen. Bekijk meer video's van Jaime via bit.ly/boevenspotter

