Derksen: ‘Huiselijk geweld geen reden om Peter Gillis weg te sturen’

Video

In deze entertainmentupdate blikken Pim Sedee en verslaggever Jordi Versteegden vooruit op een nieuw seizoen van Vandaag Inside. Jordi zocht Derksen thuis op, waar hij ook reageerde op de ontwikkelingen rondom zijn SBS6-collega Peter Gillis. Verder gaat het over de Hazes-soap, waarin een nieuw dieptepunt is bereikt.