Gorilla Bokito overleden: ‘We zijn heel erg aangedaan’

De beroemde gorilla Bokito is geheel onverwachts overleden, dat meldt Diergaarde Blijdorp. De gorilla voelde zich al dagenlang niet lekker, waarna hij na een narcose niet meer is bijgekomen. Bokito werd in 2007 wereldnieuws nadat hij ontsnapte uit zijn verblijf. Hierbij werden verschillende bezoekers aangevallen, een vrouw raakte hierbij zwaargewond. Na een uur kon Bokito met een verdovingsgeweer worden uitgeschakeld, waarna hij weer terug in zijn verblijf werd geplaatst.