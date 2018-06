GTST-moordenaar bekend

28 mei 2018 in STERREN

In Goede Tijden Slechte Tijden wordt Lana gechanteerd door Loes. Vanavond wordt bekend of Loes toch betrokken is bij de moord op Jan Maes. De aflevering is om 20:09 te zien op RTL 4.

Kopieer naar clipboard

Minder weergeven