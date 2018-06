Zo rooft bende bouwterrein leeg

28 mei 2018 in BINNENLAND

Meerdere buurtbewoners schrikken wakker wanneer een stel ordinaire dieven een bouwplaats in Bussum leegrooft. Een bewoner legt het onthutsende tafereel vast met een bewakingscamera. In de eerste aflevering van de nieuwe Telegraaf-serie ‘Boef Betrapt’ aandacht voor deze brutale diefstal in de bouw. Herkent u de dieven, of hebt u ook een misdaad op beeld? Tip ons via video@telegraaf.nl of bel naar de politie via 0800-6070 of anoniem 0800-7000.

