'Dit zet de verhouding tussen kabinet en boeren weer op scherp'

Video

Landbouwminister Adema zou vrijdag eigenlijk in Duitsland de landbouwbeurs Grüne Woche openen, maar reisde 's ochtends halsoverkop terug om in de ministerraad te verschijnen. Door een 'inschattingsfout' krijgen boeren dit jaar al te maken met strengere regels voor het uitrijden van mest, in plaats van volgend jaar. Het slechte nieuws zorgt voor boze reacties bij boeren waar het kabinet mee in gesprek is om een landbouwakkoord te sluiten.