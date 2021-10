Jonge overvallers schrikken zich rot in hamburgertent

Video

Twee jonge overvallers hebben het gemunt op een hamburgertent in Heerhugowaard. Met een hamer en mes gaan ze op pad, maar als ze de zaak binnenlopen worden ze verrast. De politie is op zoek naar de daders. Heeft u tips? Bel dan naar 0800-6070 of anoniem naar 0800-7000.