Tony Junior wil kinderen met Maan

29 mei 2018 in STERREN

Tony Junior praat bij het YouTube-kanaal Ziggo FIRST openhartig over zijn relatie met Maan. Hij is tot over zijn oren verliefd op de zangeres ziet een toekomst met haar. De twee zijn sinds april officieel samen, na veel speculatie.

