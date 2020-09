Video

Deze week in Club Trending: Kees van der Spek. Hij praat met Jeroen Holtrop over zijn RTL-programma 'Oplichters Aangepakt', zijn werkwijze bij het opsporen van de daders en hoe avontuurlijk hij was toen hij nog een puber was. ‘Kees van der Spek: Oplichters Aangepakt!’ is elke dinsdag om 20.30 uur te zien bij RTL 5.