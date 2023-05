Steven Kazàn maakt onverwachte move tijdens interview

07:02 Video

In het nieuwe RTL-programma Het Onbekende (vrijdagavond 20:00 uur) strijden zeven bekende en zeven onbekende Nederlanders in Slovenië tegen elkaar voor een riante geldprijs. Verslaggever Jordi Versteegden spreekt de kandidaten over dit opvallende nieuwe programma.