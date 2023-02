‘D66 gebruikt nare intimidatie als cadeau in campagne’

Video

In Afhameren bespreken politiek commentator Wouter de Winther en Pim Sedee het laatste politieke nieuws. In deze aflevering: het fakkelincident en de reactie van Sigrid Kaag daarop. En Jesse Klaver blijft stil over opmerkelijke oproep bij klimaatbijeenkomst.