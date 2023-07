Nederlandse ritzege? 'Hier heeft Van der Poel kans om te winnen'

10 jul. Video

De Tour de France is nu negen etappes onderweg en de topfavorieten Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar maken er tot nu toe een ongekend spannende strijd van. 17 seconden is het verschil tussen de twee. Wielerverslaggever Hans Ruggenberg vertelt wat hem verder opvalt en schat daarnaast de kansen in voor een Nederlandse ritzege.