Minister Blok voert druk uit op Rusland in VN-Veiligheidsraad

30 mei 2018 in BINNENLAND

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken heeft in de VN-Veiligheidsraad de confrontatie gezocht met de Russen die hij verwijt ‘desinformatie te verspreiden’ en ‘de realiteit te vertekenen’ over het neerschieten van de MH17. Onze correspondent Herman Stam sprak de bewindsman in New York.

