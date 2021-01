Vakantie in 2021? ‘Veel interesse maar wordt weinig geboekt’

Video

De reisbranche heeft het zwaar en is op zoek naar mogelijkheden. Nu het vaccin er is, durft men te hopen ondanks dat alle landen tot en met half maart op ‘oranje’ staan. Frank Oostdam, directeur van reisbrancheorganisatie ANVR, merkt dat het boekgedrag van mensen dit jaar wel anders is.