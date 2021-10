Ingrid's dochter leeft op brood en koekjes: ‘Van andere geur moet ze kokhalzen’

Video

De 3-jarige Fay eet alleen een boterham met pindakaas, koekjes en af en toe chips. Het is geen bekende ‘peuterfase’, maar Fay heeft de eetstoornis ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder). Haar moeder Ingrid Kersbergen-Van Kouwen is ten einde raad en hoopt dat er meer bekendheid komt over deze ziekte. In de nieuwe Praat Mee doet ze aan Wilson Boldewijn haar verhaal.