Bond-girl als bloeddorstige terrorist

30 mei 2018 in BUITENLAND

Vanaf morgen is de film 7 Days in Entebbe, gebaseerd op de vliegtuigkaping van 1976, uit in de bioscoop. Voormalig Bond-girl Rosamund Pike speelt een Duitse kaper, radicaal anders dan haar rol als charmante verleidster in een James Bond-film. Dit vertelt onze filmjournalist Marco Weijers.

