Miljuschka Witzenhausen emotioneel: ‘Knoop van in mijn maag’

Video

Miljuschka Witzenhausen nam in 2015 het moeilijke besluit om een punt te zetten achter haar huwelijk met Tycho Veldhoen. Hoewel ze nog steeds achter deze beslissing staat, heeft ze nog altijd wel een schuldgevoel naar haar kinderen toe. Dat vertelde ze in de kappersstoel bij Özcan Akyol in het programma De Geknipte Gast (vrijdag 21:00 uur op NPO2).