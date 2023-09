Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie van De Telegraaf

Sluw: wie is de pinner die geld van opgelichte bejaarde steelt?

11:11 Video

Beelden van een pinner die afgelopen oktober in Harlingen geld steelt van een opgelichte man. Het destijds 78-jarige Harlingse slachtoffer is door een zogenaamde bankmedewerker gebeld. Hij vertelt dat er geprobeerd is om geld van zijn rekening te stelen en dat de pincode veranderd moet worden. Het slachtoffer moet zijn pincode doorgeven en de pinpas doorknippen. De doorgeknipte pas wordt opgehaald en hij zou bij de bank later een nieuwe pas kunnen ophalen. Helaas, niks is minder waar. Met de ontfutselde pas is binnen het uur een bedrag van 1000 euro van de rekening van het slachtoffer gehaald door de man op deze beelden. Wie is deze pinner met het kroeshaar? Weet je meer over hem? Laat het weten. Geef je informatie door aan de politie. Dat kan via het digitale tipformulier; www.politie.nl/telegraaf Of bel gratis de tiplijn: 0800-6070. Anoniem informatie doorgeven kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.