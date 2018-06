Eerste schokkende beelden: seks in Temptation Island

01 jun. 2018 in STERREN

In Temptation Island VIPS wordt getest of de relaties van vijf bekende koppels tegen een stootje kunnen. Uit een pikant voorproefje blijkt dat het al op de eerste dag compleet uit de hand loopt. Het nieuwe seizoen is vanaf 7 juni te zien op Videoland.

