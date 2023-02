Schokkende verhalen uit rampgebied: ‘Dat is hartverscheurend’

Video

Het aantal slachtoffers door de aardbeving in Turkije en Syrië loopt tot in de vele tienduizenden en het persoonlijke leed is onvoorstelbaar groot. Verslaggever Fadime Demir was ruim een week in het rampgebied en sprak onder meer met slachtoffers en hulpverleners. Nu ze terug is in Nederland deelt ze haar schokkende ervaringen.