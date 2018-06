Aso maakt straten Rotterdam onveilig

03 jun. 2018 in OPMERKELIJK

Een automobilist gebruikt de straten van Rotterdam voor een levensgevaarlijke straatrace. Even lijkt het alsof deze asfalt-aso zich verontschuldigt voor zijn bizarre rijgedrag, maar niets in minder waar... Ook iets gefilmd op de weg? Tip ons via verkeer@telegraaf.nl.

