Sexy Rose Bertram paradeert in extreem blote jurk over rode loper

02 jun. 2018 in STERREN

Bij de extravagante Grisogono Party in Cannes weet de kersverse moeder zichzelf goed in de spotlight te zetten met deze gewaagde outfit. Dat en meer in de nieuwe Bubbels.

Kopieer naar clipboard

Minder weergeven