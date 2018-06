‘Ze krijgen nog spijt dat ze Dutch steel duurder maken’

01 jun. 2018 in NIEUWS

Minister Wiebes is niet blij met de Amerikaanse importheffingen op Nederlands staal. We spraken met Marcel Bon van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers over de invloed van importheffingen en de afnemende groei van Nederlandse bedrijvigheid

