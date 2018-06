‘ABN Amro heeft behoefte aan rust’

01 jun. 2018 in NIEUWS

Het blijft rommelen bij ABN Amro. Een groep managers klaagt in de media over een gebrek aan richting en strategie bij de bank. Volgens DFT-verslaggever Ruben Eg moet een oude bekende zorgen voor rust in de tent, als zijn benoeming wordt goedgekeurd.

Kopieer naar clipboard

Minder weergeven