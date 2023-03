‘KNVB loopt als mak schaap achter de FIFA aan’

Video

De stand aan kop blijft ongewijzigd na speelronde 24 in de Eredivisie. Feyenoord, Ajax, AZ en PSV wisten allemaal hun wedstrijden te winnen. We gaan het weekend bespreken met chef voetbal Valentijn Driessen, die zich verder opwindt over een etentje van Just Spee, bondsvoorzitter van de KNVB, met FIFA-baas Gianni Infantino.