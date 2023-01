Twitter gaat los op Ibiza-mysterie in MAFS!

Video

Kijkers hebben weer massaal afgestemd op de eerste drie afleveringen van het achtste en nieuwe seizoen van Married at first sight. De Amsterdamse Nicole en de Brabantse Martijn zijn het eerste koppel dat elkaar het ja-woord gaf. En deze match houdt de gemoederen flink bezig… Karlijn Bernoster bespreekt met tv-redacteur Eva van Riet wat er precies is voorgevallen.