Irritatie tijdens persmoment Glory

Video

Een zwaargewichtpartij tussen de legendes Alistair Overeem en Badr Hari moet zaterdag het hoogtepunt worden van Collission 4. Toch kunnen we eerder op de avond ook al vuurwerk verwachten in de partij tussen Sergej Maslobojev en Tarik Khbabez, die tijdens het persmoment in Amsterdam al met elkaar in de clinch kwamen. Presentator Wilson Boldewijn blikt vooruit met een aantal vechters.