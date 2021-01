Disney+ gaat vol in de aanval

Video

Disney+ laat er in 2021 geen gras over groeien. Met een nieuwe categorie voor volwassenen en talloze eigen producties in de maak zetten ze vol de aanval in op concurrenten als Netflix en Amazon. In Films & Series bespreekt Wilson Boldewijn met kenner Willem Schouten wat we kunnen verwachten en of de nieuwste serie WandaVision een voltreffer is.